В Кабмине рассказали, как планируют бороться на энергетическом фронте в 2023 году

Один из приоритетов Украины в 2023 году – это энергетический фронт. Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство планирует не только успешно завершить отопительный сезон и восстановить повреждения, но и в корне реформировать энергетическую систему.

Энергетический фронт в 2023 году

Шмыгаль на заседании правительства 3 января рассказал, что программа минимум правительства на 2023 году на энергетическом фронте – это обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры, усиление безопасности энергообъектов, особенно АЭС, успешное завершение отопительного сезона и возобновление повреждений в результате ракетных атак россиян, передает 24 Канал.

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Также правительство планирует более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Российские атаки толкают нас к коренной реформе — построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему.

Реформа Государственного резерва

В этом году состоится и реформа Государственного резерва, для чего будет создана законодательная база. Это будет касаться формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения непрерывной поставки на внутренний рынок.

Также правительство планирует в 2023 году продолжить инвестировать в увеличение собственной добычи газа с тем, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость.