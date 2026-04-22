ЕС ищет выход из энергокризиса – какой главный "козырь" нового плана европейцев

В 2022 году полномасштабное вторжение в Украину вызвало скачок цен на газ и ударило по промышленности Европы. Однако как только эти последствия начали отходить в прошлое, война в Иране и блокада Ормузского пролива снова показали, насколько регион уязвим к перебоям в поставках энергоресурсов.

Какие меры принимают в ЕС?

И хотя эффект от событий на Ближнем Востоке уже не такой острый, Европа снова спешит минимизировать риски. Поэтому в среду, 22 апреля, Еврокомиссия представила свой план, передает Bloomberg

Смотрите также Что будет с мировой экономикой из-за эскалации войны в Иране и как это играет на руку Кремлю

Ожидается, что этот план действий станет финальным в преодолении текущего энергетического кризиса. Документ предусматривает координацию между странами ЕС – от заполнения газовых хранилищ до обеспечения достаточных запасов авиатоплива.

Ключевой момент – это ставка на электрификацию как главный способ уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Успех в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли усилить роль электроэнергетики, которая годами остается на уровне чуть более 20% энергосистемы, несмотря на активное развитие возобновляемых источников.

Чтобы сделать электроэнергию более выгодной, ЕС снова попытается реформировать налоговую систему. Впрочем это сложная задача, ведь решение требует единодушной поддержки всех 27 стран-членов.

Нам нужно как можно скорее достичь энергетической независимости. Было бы очень уместно согласовать целевой уровень электрификации, что в конце концов поможет преодолеть иногда слишком идеологический раскол между сторонниками возобновляемой и атомной энергетики,

– заявил комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Гукстра.

Европейские лидеры будут обсуждать энергетические планы в течение следующих двух дней на неформальном саммите на Кипре.

Интересно! Многие европейские страны уже принимают дорогостоящие меры на национальном уровне, чтобы защитить граждан и бизнес от высоких цен на топливо. В Брюсселе надеются, что это будет одним из последних таких шагов.

Что еще известно о кризисе в Европе?