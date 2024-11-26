Реформы энергетического рынка США: какие изменения готовит Трамп

Команда Дональда Трампа готовит новый энергетический план для Соединенных Штатов, который реализуют в течение первых дней его вступления в должность. Данный план обещает стать одним из центральных элементов политики новоизбранного президента.

Что содержит энергетический план Трампа

Главным акцентом станет снятие ограничений на экспорт сжиженного природного газа, введенного действующим главой страны Джо Байденом, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Также администрация Трампа планирует одобрить проекты, которые ранее были заморожены из-за необходимости экологических проверок. Как пишет издание, среди них находятся крупные инфраструктурные объекты в Луизиане, в частности с CP2 Venture Global и Energy Transfer.

США являются ведущим в мире производителем природного газа и стали крупнейшим экспортером LNG в 2022 году, особенно когда Европа начала отказываться от российских энергоресурсов после вторжения в Украину,

– отмечают в Reuters.

В частности для того, чтобы обойти длительные бюрократические процедуры, Дональд Трамп намерен объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики. Это позволит принимать решения без длительных согласований с Конгрессом и регуляционными органами.

Другие пункты плана Трампа

Среди основных пунктов плана также является отмена налоговых льгот для электромобилей и пересмотр стандартов для "чистых" электростанций. Такие изменения могут существенно повлиять на переход Соединенных Штатов к экологически чистой энергетике.

Обратите внимание! В частности, Дональд Трамп планирует реанимировать трубопровод Keystone XL, отмена которого стала одним из первых решений Джо Байдена на посту президента. Однако реализация проекта потребует много времени и новых согласований с землевладельцами.

Бурение нефтяных скважин

Трамп также стремится расширить бурение нефтяных скважин. Источники, на которое ссылается издание, ожидают, что Трамп ускорит обработку разрешений, чаще проводить аукционы и предлагать земли, которые с большей вероятностью предоставят нефть.

Несмотря на долгое время выдачи разрешений, Министерство внутренних дел Байдена одобряло в среднем больше разрешений на наземное бурение, чем при первой администрации Трампа, о чем свидетельствуют данные,

– пишет Reuters.

Отмечено, что новоизбранный президент будет стремиться ускорить бурение у побережья США и на федеральных землях. Это будет значительно отличаться от показателя, действующего при руководстве Байдена.

Так среднее время для получения разрешения на бурение на федеральных и индейских землях в первые три года президентства Байдена составлял 258 дней, тогда как во время первой администрации Трампа этот показатель был 172 дня.