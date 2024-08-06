Отключений нет, но ситуация сложная: что Шмыгаль сказал об энергетике

Несмотря на то, что ситуация с отключениями света улучшилась, состояние энергетики остается сложным. Сейчас власть принимает все меры, чтобы подготовиться к зиме.

Что происходит с энергетикой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что сейчас нет плановых отключений электроэнергии для потребителей, хотя ситуация остается непростой.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации

В частности это кредиты для бизнеса и гражданам на:

создание альтернативной энергетики;

беспошлинный ввоз энергооборудования;

упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок.

Сегодня принимаем постановление, по которой для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений,

– добавил он.

Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, по получению газа в баллонах в качестве гуманитарной помощи.