Отключений нет, но ситуация сложная: что Шмыгаль сказал об энергетике
6 августа 2024, 13:21Читати новину українською
Источник:Правительство
Несмотря на то, что ситуация с отключениями света улучшилась, состояние энергетики остается сложным. Сейчас власть принимает все меры, чтобы подготовиться к зиме.
Что происходит с энергетикой
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что сейчас нет плановых отключений электроэнергии для потребителей, хотя ситуация остается непростой.
Читайте также Более 8 миллиардов кубов газа: Украина нарастила добычу голубого топлива
Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации
В частности это кредиты для бизнеса и гражданам на:
- создание альтернативной энергетики;
- беспошлинный ввоз энергооборудования;
- упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок.
Сегодня принимаем постановление, по которой для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений,
– добавил он.