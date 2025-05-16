"Энергоатом" получает 49 миллиардов гривен благодаря действующему тарифу на электроэнергию для населения

Действующий тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он обеспечивает для АО "НАЭК "Энергоатом" дополнительные нераспределенные остатки прибыли и амортизации в размере 0,99 гривны за киловатт-час.

Тарифы на свет для населения помогают "Энергоатому" иметь дополнительные остатки прибыли

Это, в свою очередь, составляет около 49 миллиардов гривен в год, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также Тарифы на газ и свет: когда могут вырасти цены на коммуналку в 2025 году

Медиа ссылается на отчет временной следственной комиссии (ВСК) ВРУ по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг за шесть месяцев ее деятельности.

Эффект от увеличения цен на электроэнергию в 2023-2024 годах в сумме 88 миллиардов гривен получили непосредственно НАЭК "Энергоатом" (78 миллиардов гривен) и ЧАО "Укргидроэнерго" (10 миллиардов гривен), без какого-либо обоснования и плана по дальнейшему использованию указанных средств для "Энергоатом",

– говорится в отчете.

Нардепы-члены ВСК считают, что цены на электричество, установленные Кабмином для населения по состоянию на май 2024 года, полностью соответствуют экономически обоснованному уровню.

В одном из выводов отчета ВСК отмечается, что учитывая доминирующее положение на рынке производства электроэнергии "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", в частности их влияние на конкуренцию на рынке электроэнергии, уровень экономически обоснованной цены для бытовых потребителей на свет не может соответствовать уровню рыночной цены. Дело в том, что "рыночность" такой цены имеет прямую зависимость от указанных предприятий.

Важно! По мнению авторов отчета ВСК, услуга удешевления электроэнергии для населения не может рассчитываться относительно уровня "рыночной" цены и должна определяться исключительно относительно тарифов, что соответствует экономически обоснованному уровню, определенных требований законодательства.

Что известно о ВСК? 14 мая ВРУ приняла к сведению отчет ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг за шесть месяцев ее деятельности. Соответствующим постановлением Рада продлила работу указанной ВСК на определенный парламентом срок (один год со дня ее образования) и решила заслушать ее отчет о проделанной работе на пленарном заседании до 30 октября 2025 года.

Согласно проекту финансового плана "Энергоатом", прогнозная стоимость услуги ПСО в 2025 году для НАЭК составляет 161,87 миллиарда гривен (это с учетом НДС). В 2024 г. компания оплатила за услугу ПСО 145,35 миллиарда гривен, направив на нее 58% от своего чистого дохода. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 1,3 миллиарда гривен.

Сейчас "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 мегаватт.

Напомним! Запорожская АЭС после ее оккупации 3-4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.