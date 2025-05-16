Тарифи на світло для населення допомагають "Енергоатому" мати додаткові залишки прибутку

Це, своєю чергою, становить близько 49 мільярдів гривень на рік, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Медіа посилається на звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВРУ з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової й тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Ефект від збільшення цін на електроенергію у 2023-2024 роках в сумі 88 мільярдів гривень отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 мільярдів гривень) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 мільярдів гривень), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатом",

– йдеться у звіті.

Нардепи-члени ТСК вважають, що ціни на електрику, що встановлені Кабміном для населення станом на травень 2024 року, повністю відповідають економічно обґрунтованому рівню.

В одному з висновків звіту ТСК наголошується, що враховуючи домінуюче становище на ринку виробництва електроенергії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", зокрема їхній вплив на конкуренцію на ринку електроенергії, рівень економічно обґрунтованої ціни для побутових споживачів на світло не може відповідати рівню ринкової ціни. Річ у тім, що "ринковість" такої ціни має пряму залежність від зазначених підприємств.

Важливо! На думку авторів звіту ТСК, послуга здешевлення електроенергії для населення не може обраховуватись відносно рівня "ринкової" ціни та має визначатись виключно відносно тарифів, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, визначених вимог законодавства.

Що відомо про ТСК? 14 травня ВРУ взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової та тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності. Відповідною постановою Рада продовжила роботу вказаної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року.

Згідно з проєктом фінансового плану "Енергоатом", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році для НАЕК становить 161,87 мільярда гривень (це з урахуванням ПДВ). У 2024 р. компанія сплатила за послугу ПСО 145,35 мільярда гривень, спрямувавши на неї 58% від свого чистого доходу. Чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 мільярда гривень.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 мегаватів.

Нагадаємо! Запорізька АЕС після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.