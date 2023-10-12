В Энергоатоме рассказали о запуске очередного энергоблока: насколько больше станет электроэнергии

Энергетическая система Украины продолжает укрепляться и восстанавливаться после массированных ракетных и дроновых обстрелов. Известно о запуске очередного энергоблока.

В Энергоатоме отметили, что был запущен 11 октября после ремонта. Деталями в эфире телемарафона поделился президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Насколько возросло количество электроэнергии

Известно, что ремонт завершили на четыре дня раньше, чем планировалось. Это уже восьмой из девяти энергоблоков, которые работают на подконтрольной Украине территории. Он был отремонтирован в рамках самой масштабной за всю историю независимости ремонтной кампании в национальной энергетике.

Объединенная энергосистема Украины укрепилась еще на 415 МВт мощности.

Я очень рад доложить, что сегодня утром был запущен наш восьмой уже энергоблок из девяти находящихся на территории подконтрольной Украине.

– отметил Котин.

Он добавил, что в ноябре с планового ремонта будет выведен еще один энергоблок. Это будет означать, что к сети подключат и будут работать на максимальной мощности все девять энергоблоков. Следовательно, в течение осенне-зимнего периода атомная генерация будет обеспечивать более 50% электроэнергии, в которой нуждается Украина.

Котин добавил, что на этом энергоблоке установили новое топливо производства американской компании Westinghouse Electric Sweden AB. По его словам, оно отлично работает и в Энергоатоме очень довольны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что прошлой зимой атомная генерация послужила основой энергосистемы страны. Она будет оставаться такой и в этом отопительном сезоне.

В общем, электроэнергии, которую генерируют наши электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Работники всех видов генерации и распределительных сетей работают 24/7, чтобы вовремя подготовить энергосистему к зиме,

– добавил он.

Возвратимся к ядерному топливу компании Westinghouse Electric Sweden AB. Его использование Украиной – яркий пример того, как можно поколебать монополии России на рынке ядерного топлива Да, наше государство задает тренд и может подтолкнуть к аналогичным действиям другие страны. Это позволит с рынков ядерных технологий выбросить страну-агрессора.