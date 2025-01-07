Энергокризис в Приднестровье: в Молдове обвинили Россию в дезинформации о ситуации

Энергокризис в Приднестровье, вызванный прекращением поставок российского газа, является частью более масштабного плана России. Туда входят манипуляции и пропаганда.

Как в Молдове отреагировали на кризис в Приднестровье

Такое заявление сделали в Молдове, сообщает 24 канал со ссылкой на представителя молдавского правительства Даниэля Водэ.

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Спикер сказал, что после прекращения "Газпромом" поставок газа энергетическая ситуация в регионе резко ухудшилась. Теперь ее даже можно назвать тревожной.

Воде отметил, что этот энергетический кризис – это "больше, чем экономическая проблема". Он подчеркнул, что этот кризис является частью "более масштабного российского плана по манипуляции и пропаганде, призванного вызвать страх и недовольство на обоих берегах Днестра".

Он добавил, что этот кризис является результатом отказа "власти Приднестровья" сотрудничать на благо людей.

Кроме того, за блокированием поставок и обострением кризиса в регионе возникла волна дезинформации.

Представитель молдавского правительства объяснил, что распространяется мнение, что в кризисе на левом берегу виноват Кишинев. То есть отключение электроэнергии преподносят как преднамеренную акцию молдавских властей с целью наказать жителей левобережья Днестра В частности избегают упоминания о неоднократном отказе так называемой власти принять предложенные Кишиневом альтернативные решения.

Заметьте! На самом деле пропаганда России пытается создать историю, в которой Молдова превращается в "проблемного участника, не решающего кризис". Однако правительство страны предложило четкие решения, позволяющие избежать кризиса.

Молдова вызвала российского посла

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало представителя российского посольства. Это произошло после распространения дезинформации об энергетическом кризисе в непризнанном Приднестровье.

В частности в МИД Молдовы прокомментировали заявления российского посольства о том, что в Кишиневе якобы обсуждают "силовой сценарий" решения приднестровской проблемы на фоне энергокризиса. Об этом сообщает "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о циничной попытке манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинев или Киев. Однако реальная ответственность лежит исключительно на Москве.

В частности виновными в нынешнем кризисе в Приднестровье назвали Россию и "Газпром", ведь именно они отказались поставлять газ. В то же время правительство Молдовы "конкретными действиями продемонстрировало свою преданность поддержке граждан по обе стороны Днестра".

В МИД страны подчеркнули, что Молдова "решительно осуждает провокационную риторику и опасные инсинуации о якобы "насильственном урегулировании" приднестровской проблемы". К тому же Молдова остается "твердо приверженной мирной реинтеграции страны путем диалога и уважения ее суверенитета и территориальной целостности".

Важно! Кишинев вызвал представителя российского посольства в связи с подобными заявлениями.