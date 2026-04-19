На фоне высоких цен на энергоносители: как Евросоюз планирует "спасать" бизнес и население

Европейская комиссия будет поощрять дистанционную работу и субсидии на общественный транспорт. Таким образом Европа стремится уменьшить использование ископаемого топлива, поскольку страны сейчас сталкиваются с энергетическим ценовым шоком.

Что планируют делать в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке?

На следующей неделе Комиссия представит странам-членам ряд мер для снижения спроса, повышения энергоэффективности и содействия переходу на чистую энергию, о чем пишет Financial Times.

Рекомендации базируются на мерах, которые были введены во время предыдущего энергетического кризиса, который был вызван вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Бизнесам предлагают (там, где это возможно) обеспечить как минимум один обязательный день дистанционной работы.

Также рекомендуется субсидировать общественный транспорт и снижать НДС на тепловые насосы, котлы и солнечные панели.

Брюссель также установит "амбициозные", но пока не раскрыты цели по электрификации,

– говорится в материале.

Чтобы достичь целей электрификации, ЕС будет помогать странам-членам разрабатывать "схемы социального лизинга для чистых и эффективных технологий", включая тепловые насосы, электромобилями и малыми аккумуляторными системами.

Некоторые чиновники отметили, что эти меры являются рекомендациями, а не обязательными требованиями.

Заметьте! Комиссия уже предоставляла подобные советы в 2022 году, когда призвала бизнес и потребителей снизить температуру отопления на один градус.

Рекомендации по сокращению потребления нефти и газа являются частью пакета мер по борьбе с высокими ценами на энергию, в частности электрификации энергосистемы и усиления координации закупок ископаемого топлива.

Сообщение, которое будет представлено лидерам стран на следующей неделе, основном не является обязательным к исполнению,

– объяснили в FT.

В то же время Комиссия внесет два законодательных проекта для снижения затрат. Среди них – изменения правил рынка электроэнергии, чтобы уменьшить стоимость ее транспортировки.

Также планируется изменить директиву, чтобы обеспечить налогообложение электроэнергии на уровне ниже, чем у ископаемого топлива.

Также Комиссия будет помогать странам разрабатывать схемы ограничения цен и поддержки доходов, а также оценивать сверхприбыльные налоги, введены государствами-членами, хотя и не предлагает общеевропейского налога на сверхприбыли, чего требовали некоторые страны.

В то же время Международный валютный фонд призвал ЕС не компенсировать рост цен на энергоносители, о чем писали в Reuters. В МВФ считают, что это приведет к значительным финансовым затратам.

