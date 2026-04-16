Без света до 14 часов: как Пакистан оказался в крупнейшем энергокризисе за годы из-за дефицита газа

Пакистан оказался в центре энергокризиса из-за дефицита СПГ и ограниченных поставок ресурса из Катара. В некоторых районах отключения света продолжаются до 14 часов, а дефицит электороэнергии в пиковые часы составляет четверть от общего спроса.

Сколько электроэнергии не хватает Пакистану?

О том, как страна решает вопрос с дефицитом энергоресурсов, говорится в материале Bloomberg.

Смотрите также Дизель продолжает дорожать: что происходит на АЗС в Украине

Из-за войны на Ближнем Востоке жители Пакистана имеют ограниченные поставки сжиженного газа. Как сообщает министерство энергетики. Дефицит электроэнергии в пиковые вечерние часы составил 4500 мегаватт.

Заметьте! Такие мощности являются четвертью от всего спроса.

Издание также отмечает, что нынешний энергокризис является крупнейшим за последние несколько лет. Среди причин:

перекрытие Ормузского пролива, как следствие войны в Иране;

после атак в начале марта Катар остановил экспорт СПГ от крупнейшего в мире завода по производству.

И хотя в Министерстве подтверждают лишь несколько часов отключений (в некоторых районах более 2 часов), местные описывают ситуацию иначе. По некоторым сообщениям, отключения электроэнергии продолжались почти 14 часов и в основном пришлись на сельскую местность.

Что касается промышленности – сфера пострадала довольно серьезно, о чем заявил Атиф Икрам Шейх, президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана.

Промышленность столкнется с примерно восьмичасовыми перебоями с электроснабжением. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство,

– объяснил Атиф Икрам Шейх.

В частности известно, что кризисная ситуация возникла из-за того, что Пакистан закупает почти весь СПГ, который использует для производства электроэнергии. Ранее поставки шли из Катара, однако сейчас из-за войны Пакистан ищет альтернативы. В то же время из-за завышенных цен на ресурсы, топливо пока не является доступным.

Что известно о дефиците газа и производстве в Катаре?

Ранее в FT сообщали, что мир оказался на грани катастрофы из-за ограниченных поставок сжиженного газа.

Так, Катар производил пятую часть мирового спроса СПГ, однако из-за блокировки Ормузского пролива прекратил экспорт. Из-за этого, как отмечает издание, страны зависимые от импорта ресурса будут платить заоблачные цены, чтобы конкурировать за поставки СПГ из Америки и других стран.

В частности последствия коснутся предприятий и домохозяйств, где нужно будет еконономиты, сокращать потребление или переходить на другие виды топлива.

Заметьте! Некоторые страны Азии, которым не хватает нефти и газа, решили перейти на четырехдневную рабочую неделю.

В то же время на ресурсе "BBC News Украина" отмечают, что мировой энергетический кризис сейчас только начинается.

Апрель будет намного хуже марта. По самым скромным подсчетам, дефицит удвоится. В результате будет инфляция и замедление экономического роста. А может, намного хуже. Тогда скоро дойдет и до нормирования потребления энергоресурсов во многих странах,

– отметил председатель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

В частности он долав, что газовый кризис может оказаться даже сильнее нефтяного. Если раньше СПГ воспринимали как "надежный, доступный и гибкий вариант", то сейчас репутация ресурса пострадала. И сначала на общую ситуацию повлиял российский газ и 2022 год с ограниченными поставками после начала войны в Украине. Сейчас же несмотря на то, что газ из Катара имеется, его не могут транспортировать через Ормуз и войну в Иране.

Что еще нужно знать о последствиях войны на Ближнем Востоке?