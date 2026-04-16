Скільки електроенергії не вистачає Пакистану?

Про те, як країна розв'язує питання з дефіцитом енергоресурсів, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Дивіться також Дизель продовжує дорожчати: що відбувається на АЗС в Україні

Через війну на Близькому Сході мешканці Пакистану мають обмежене постачання зрідженого газу. Як повідомляє міністерство енергетики. Дефіцит електроенергії в пікові вечірні голини склав 4500 мегавата.

Зауважте! Такі потужності є чвертю від всього попиту.

Видання також зазначає, що теперішня енергокриза є найбільшою за останні кілька років. Серед причин:

перекрита Ормузької протоки, як наслідок війни в Ірані;

після атак на початку березня Катар зупинив експорт СПГ від найбільшого у світі заводу з виробництва.

І хоча в Міністерстві підтверджують лише кілька годин відключень (у деяких районах понад 2 години), місцеві описують ситуацію інакше. За деякими повідомленнями, відключення електроенергії тривали майже 14 годин і в основному припали на сільську місцевість.

Щодо промисловості – сфера постраждала доволі серйозно, про що заявив Атіф Ікрам Шейх, президент Федерації торгово-промислових палат Пакистану.

Промисловість зіткнеться з приблизно восьмигодинними перебоями з електропостачанням. Це вплине як на експорт, так і на місцеве виробництво,

– пояснив Атіф Ікрам Шейх.

Зокрема відомо, що кризова ситуація виникла через те, що Пакистан закуповує майже весь СПГ, який використовує для виробництва електроенергії. Раніше постачання йшли з Катару, однак зараз через війну Пакистан шукає альтернативи. Водночас через завищені ціни на ресурси, пальне поки що не є доступним.

Що відомо про дефіцит газу та виробництво в Катарі?

Раніше у FT повідомляли, що світ опинився на межі катастрофи через обмежене постачання скрапленого газу.

Так, Катар виробляв п'яту частину світового попиту СПГ, однак через блокування Ормузької протоки припинив експорт. Через це, як зазначає видання, країни залежні від імпорту ресурсу платитимуть захмарні ціни, щоб конкурувати за поставки СПГ з Америки та інших країн.

Зокрема наслідки торкнуться підприємств та домогосподарств, де потрібно буде еконономити, скорочувати споживання або ж перереходити на інші види палива.

Зауважте! Деякі країни Азії, яким не вистачає нафти й газу, вирішили перейти на чотириденний робочий тиждень.

Водночас на ресурсі "BBC News Україна" зазначають, що світова енергетична криза нині лише починається.

Квітень буде набагато гіршим за березень. За найскромнішими підрахунками, дефіцит подвоїться. В результаті буде інфляція та уповільнення економічного зростання. А може, набагато гірше. Тоді скоро дійде і до нормування споживання енергоресурсів у багатьох країнах,

– зазначив голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Зокрема він долав, що газова криза може виявитися навіть сильнішою за нафтову. Якщо раніше СПГ сприймали як "надійний, доступний та гнучкий варіант", то нині репутація ресурсу постраждала. І спершу на загальну ситуацію вплинув російський газ і 2022 рік з обмеженим постачанням після початку війни в Україні. Нині ж попри те, що газ із Катару наявний, його не можуть транспортувати через Ормуз та війну в Ірані.

Що ще потрібно знати про наслідки війни на Близькому Сході?