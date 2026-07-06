Украина получила тысячи единиц энергооборудования: что передали партнеры

Международные партнеры увеличивают объемы помощи для восстановления энергетической системы Украины, пострадавшей от массированных атак российской армии. С начала года уже было отправлено 4 314 единиц энергетического оборудования.

Какую помощь оказали партнеры

Об энергетической поддержке со стороны международных союзников рассказали в Министерстве энергетики Украины.

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По данным ведомства, партнеры прислали разнообразное оборудование, необходимое для поддержания стабильной работы энергетической инфраструктуры. Грузы включали генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы и другое оборудование.

Помощь в Украину поступает со всего мира;

из Евросоюза;

Канады;

Японии;

Швейцарии;

Молдовы;

Турции;

Китая;

Азербайджана и т. д.

В то же время поставки продолжаются. В ближайшее время Украина ожидает еще 785 генераторов, 124 трансформатора и 155 единиц другого оборудования, в том числе котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.

Фото: Сколько энергетического оборудования получила Украина / Минэнерго

Какое оборудование отправили в регионы

Благодаря мощной поддержке партнеров Украина имеет возможность подготовить регионы к зиме. Со складов гуманитарного энергетического хаба с начала года в регионы уже отправлено 448 грузов общим весом 3,6 тысячи тонн.

В различные области страны уже передали:

2511 генераторов;

88 трансформаторов;

и 160 единиц теплогенерирующего оборудования.

В Минэнерго также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения, начиная с марта 2022 года, при координации ведомства Украина получила 2 451 гуманитарный груз с энергетическим оборудованием, вес которого составил 31,4 тысячи тонн.

Из этого объема более 27,2 тысячи тонн уже распределили между областями.

Всего с начала большой войны энергетическую помощь Украине оказали 39 государств. Это позволяет поддерживать работу энергосистемы и восстанавливать поврежденные объекты после российских атак.

Фото: Какое оборудование отправили в регионы / Минэнерго

Напомним, в начале года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что партнеры предоставят Украине в этом году более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования и внесут средства в Фонд поддержки энергетики.

Таким образом, на данный момент страны мира уже выполнили поставки более половины обещанного оборудования, что крайне важно на фоне усиления атак России на Украину.