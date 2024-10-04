Эскалация на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику, - МВФ
Источник:Укринформ
Конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на экономическую ситуацию в Израиле, Ливане, на Западном берегу и в Газе. Однако последняя эскалация может иметь последствия и вне региона.
Влияние эскалации на экономику
Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак объяснила для Укринформа, что эскалация повышает риски.
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Потенциал дальнейшей эскалации конфликта повышает риски и неопределенность и может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами,
– сказала она.
Падение ВВП в первой половине года составило:
- на Западном берегу реки Иордан – 86%,
- в Ливане – на 25%,
- в Израиле – примерно на 20%.
Экономика Газы разрушена абсолютно.
Опять же, мы внимательно следим за развитием ситуации, и она вызывает большое беспокойство и очень высокий уровень неопределенности,
– добавила Козак.
Обратите внимание! Обновленные прогнозы обнародуют во время годового собрания МВФ и Всемирного банка в конце этого месяца.