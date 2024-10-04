Влияние эскалации на экономику

Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак объяснила для Укринформа, что эскалация повышает риски.

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Потенциал дальнейшей эскалации конфликта повышает риски и неопределенность и может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами,

– сказала она.

Падение ВВП в первой половине года составило:

на Западном берегу реки Иордан – 86%,

в Ливане – на 25%,

в Израиле – примерно на 20%.

Экономика Газы разрушена абсолютно.

Опять же, мы внимательно следим за развитием ситуации, и она вызывает большое беспокойство и очень высокий уровень неопределенности,

– добавила Козак.

Обратите внимание! Обновленные прогнозы обнародуют во время годового собрания МВФ и Всемирного банка в конце этого месяца.