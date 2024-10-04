Вплив ескалації на економіку
Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак пояснила для Укрінформу, що ескалація підвищує ризики.
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Потенціал подальшої ескалації конфлікту підвищує ризики та невизначеність і може мати значні економічні наслідки для регіону та за його межами,
– сказала вона.
Падіння ВВП у першій половині року склало:
- на Західному березі річки Йордан – 86%,
- у Лівані – на 25%,
- в Ізраїлі – приблизно на 20%.
Економіка Гази зруйнована абсолютно.
Знову ж, ми уважно стежимо за розвитком ситуації, і вона викликає велике занепокоєння та дуже високий рівень невизначеності,
– додала Козак.
Зверніть увагу! Оновлені прогнози оприлюднять під час річних зборів МВФ і Світового банку наприкінці цього місяця.