Вплив ескалації на економіку

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак пояснила для Укрінформу, що ескалація підвищує ризики.

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Потенціал подальшої ескалації конфлікту підвищує ризики та невизначеність і може мати значні економічні наслідки для регіону та за його межами,

– сказала вона.

Падіння ВВП у першій половині року склало:

на Західному березі річки Йордан – 86%,

у Лівані – на 25%,

в Ізраїлі – приблизно на 20%.

Економіка Гази зруйнована абсолютно.

Знову ж, ми уважно стежимо за розвитком ситуації, і вона викликає велике занепокоєння та дуже високий рівень невизначеності,

– додала Козак.

Зверніть увагу! Оновлені прогнози оприлюднять під час річних зборів МВФ і Світового банку наприкінці цього місяця.