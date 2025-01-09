Зеленский на "Рамштайн" призвал усилить санкции против России

9 января состоялась встреча в формате "Рамштайн". Во время этого заседания был согласован план поддержки Украины до 2027 года.

Какое заявление сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайн" призвал использовать все инструменты для того, чтобы принудить Россию к миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Офис Президента".

Читайте также Тяжелое поражение для России: сколько будет стоить потерянный газовый транзит через Украину

Владимир Зеленский Президент Украины Я прошу всех наших партнеров, особенно США и ЕС, усилить давление на российский энергетический сектор. Санкции нужны против каждого элемента российской энергетики. Российский танкерный флот должен быть остановлен.

Зеленский отметил, что военный бюджет России на 2025 год на 25% больше чем в прошлом году. По мнению президента, мир должен продолжить давить на Россию.

Если мы хотим остановить убийства, нам нужно обрезать поток денег Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет ему, что деньги уже закончились,

– подчеркнул президент Украины.

Обратите внимание! В своей речи Зеленский также отметил, что важным аспектом поддержки Украины является своевременное предоставление необходимого вооружения украинской армии.