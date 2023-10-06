Вовремя ли военные получат зарплаты за октябрь и ноябрь: в Раде дали однозначный ответ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете. Он выделяет 303 миллиарда гривен на нужды обороны.

Роксолана Пидласа озвучила позитивную новость. Военные вовремя получат свои зарплаты.

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После 11,5 часов "интеллектуальных дискуссий" мы приняли во 2 чтении и в целом проект закона о государственном бюджете 2023, который выделяет 303 миллиарда гривен на нужды обороны. Денежное вознаграждение военнослужащих будет выплачено в срок и в октябре, и в ноябре – декабре,

– подчеркнула Пидласа.

Кто из военных получит дополнительное вознаграждение

В Минобороны рассказали, кто из военных получит дополнительное вознаграждение. Новое правило вступило в силу 1 октября 2023 года.

На увеличение выплат могут рассчитывать:

герои, занимающиеся разминированием в зоне боевых действий;

артиллеристы;

воины ПВО;

представители ракетных войск;

представители командования;

управленцы штабов;

те, кто занимаются разминированием вне зоны боевых действий.

Кроме того, подчеркивают, что сохраняются выплаты для воинов, обороняющих Украину на первой линии. Кроме того, 100 тысяч гривен получают воины: