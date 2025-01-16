"Нафтогаз" предупредил: кому нужно заменить счетчик уже сейчас
Счетчик, как и любое устройство, нужно своевременно заменять. Это один из основных стандартов соблюдения безопасности.
Почему нужно заменять счетчик
Счетчик нужно своевременно заменять и для того, чтобы не переплачивать за коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Замена газового счетчика является необходимой процедурой для обеспечения точности учета газа и соблюдения стандартов безопасности,
– говорится в сообщении "Нафтогаза".
Кроме плановой, замена также может быть внеплановой. Например, из-за неисправности устройства, обнаруженной во время проверки.
Важно также, чтобы поверка счетчика происходила в определенные сроки:
- для электронных счетчиков поверка происходит через 5 лет;
- для мембранных этот срок – 8 лет.
Поверку, ремонт и замену счетчика может осуществлять только специалист.
Обратите внимание! За самостоятельное вмешательство в работу счетчика, придется заплатить большой штраф, который рассчитывается с учетом убытков, что были нанесены компании.