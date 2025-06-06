Усилить давление на Москву реально: ЕС имеет решение

ЕС рассматривает возможность включения России в "серый список" стран, которые имеют слабый контроль над отмыванием денег. Таким образом будет усилено финансовое давление на Кремль.

Как ЕС может давить на Москву

Такое решение поддерживает большинство членов Европейского парламента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Обратите внимание! Новый список должен быть принят на следующей неделе.

Маркус Фербер Депутат Европейского парламента Есть большая поддержка внесения России в список.

Что дает включение в этот список:

репутационный ущерб; обязательство проводить дополнительные проверки при обработке транзакций, касающихся лиц или организаций из страны, включенной в "серый список".

Формированием списка занимается FATF – межправительственный орган, который борется с финансовым терроризмом и отмыванием денег.

Обратите внимание! Российское членство в FATF было приостановлено из-за вторжения в Украину. Несмотря на это, вероятно, ряд стран все равно будет блокировать попытки добавить Россию в этот список.