Хочет ли Европа возобновления поставок российского газа

Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления поставок российского газа в ЕС. Это решение якобы должно способствовать более быстрому окончанию войны в Украине.

Действительно ли Европа стремится возобновить поставки российского газа

Чиновники, которые являются сторонниками идеи о возвращении поставок считают, что благодаря российскому газу снизится стоимость энергоносителей в Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

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К тому же по мнению этих чиновников, Кремль захочет идти на переговоры именно при восстановлении поставок. В то же время представители стран, которые являются ближайшими союзниками Украины, имеют обратное мнение.

Обратите внимание! Источники FT указывают на то, что идея возобновления поставок больше всего поддерживается немецкими и венгерскими чиновниками.

Нужно понимать, что, если Европа возобновит поставки, доходы Кремля значительно возрастут. В течение последних нескольких лет европейские чиновники, наоборот, работали над уменьшением зависимости от российского газа.

ЕС ставит своей целью освобождение энергетической системы от российского ископаемого топлива до 2027 года. Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Дан Йоргенсен планирует представить соответствующий план действий уже в марте этого года.

Напомним! Трамп говорит, что введет против ЕС тарифы, если Евросоюз не будет покупать больше сжиженного природного газа из США. Американское топливо обходится Европе значительно дороже.