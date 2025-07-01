Могут ли гражданские получить пенсию по инвалидности вследствие войны
- Гражданские, пострадавшие в зоне боевых действий или во время протестов, могут получить пенсию по инвалидности.
- Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если обращение подано в течение 3 месяцев, а размер пенсии зависит от группы инвалидности.
Не только военные могут получить пенсию по инвалидности из-за войны. Это касается и гражданских, которые могли пострадать в зоне боевых действий, участвовать в АТО или протестах 2013 – 2014 годах. Однако для этого нужно подтвердить статус, собрать необходимые документы и подать заявление.
Как податься на пенсию по инвалидности вследствие войны
Прежде всего нужно обратиться в Пенсионный фонд со списком документов, в частности заявление, паспорт или свидетельство о рождении детей, информирует 24 Канал.
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Кроме того, придется взять еще следующее:
- идентификационный код,
- трудовую книжку, или другие документы, подтверждающие стаж и доход,
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны,
- фотографию (для оформления пенсионного удостоверения).
Пенсия по инвалидности вследствие войны вследствие войны устанавливается с даты установления инвалидности, если обращение от лица было подано в течение 3 месяцев. В то же время если это было подано позже, то назначение начисляется с даты обращения.
Напоминаем! Размер пенсии по инвалидности вследствие войны составляет: I группа – 16 847 гривен, II группа – 13 822 гривен и III группа – 9 478 гривен.