Как исправить ошибку в трудовой книжке перед выходом на пенсию

Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим приобретенный стаж работы до выхода на пенсию. Если при записи в трудовой книжке допустили ошибку, ее нужно исправить по месту работы.

Как исправить данные в трудовой книжке

Порядок ее заполнения определен Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты Украины еще в 1993 году.

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Фамилия, имя и отчество работника, указанные в трудовой книжке, должны соответствовать данным, указанным в паспорте.

В случае расхождений в написании ФИО в трудовую книжку вносятся изменения. Согласно Инструкции, изменение записи, в частности об имени, вносится на первой странице трудовой книжки: неправильное имя зачеркивается одной чертой, и записывается правильное.

На внутренней стороне обложки указываются соответствующие документы, что является основанием для внесения изменения, которые заверяются подписью уполномоченного лица и печатью предприятия или отдела кадров.

Эти изменения может сделать уполномоченное лицо по последнему месту работы на основании документа работника, с указанием его номера и даты выдачи.