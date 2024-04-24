В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают пенсионеры в 2024 году
Источник:ПФУ
В первом квартале 2024 года пенсии украинцев выросли, в основном благодаря индексации. А одновременно выросла и инфляция в стране.
Как изменились выплаты
За первые три месяца года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и достиг 5 743,27 гривны. То есть фактически средние выплаты выросли на 505,02 гривны. В то же время инфляция за этот период составила 1,2%.
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Количество пенсионеров снизилось на 361 832 человека, с результатом, что пенсионные выплаты сейчас получает 10 154 705 граждан.
Как индексация повлияла на пенсии
В этом году индексация пенсий в Украине была установлена на уровне 7,96%, охватив более чем 10 миллионов человек. Среди них:
- 9,5 миллиона гражданских пенсионеров;
- 596 тысяч человек из силовых структур;
- 97,8 тысяч человек, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, получив инвалидность или тяжелое заболевание.
Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, а максимальное - до 1500 гривен. Однако некоторые группы пенсионеров не почувствовали изменений выплат из-за индексации. Это касается:
- лиц, которые вышли на пенсию в последние три года;
- пенсионеров с самыми высокими выплатами, в частности прокуроров и судей;
- тех, кому назначены пенсии ниже минимальных.