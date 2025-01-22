Как понижающие коэффициенты влияют на пенсии военных с 1 января 2025 года

Кабмин утвердил изменения для пенсий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии России. Нововведения вступили в силу в январе 2025 года.

Для какой пенсии не будут применять понижающие коэффициенты

Пенсии указанных лиц выплачиваются без применения коэффициентов, предусматриваемых пунктом 1 постановления Кабмина от 3 января 2025 года "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Украинцам предоставят до 14 тысяч гривен на детей: кто сможет получить эту помощь

Обратите внимание! В постановлении речь идет именно о спецпенсиях, которые превышают максимальную пенсионную выплату, то есть – 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,

Коэффициенты не применяются для пенсий лиц, которые:

принимали участие в АТО (или обеспечивали ее проведение, находясь непосредственно в районах проведения операции);

осуществляли мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны;

участвовали в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;

принимали участие в мероприятиях для обеспечения обороны Украины и так далее.

Напомним! Максимальная пенсия сейчас составляет 23 610 гривен.