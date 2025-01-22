Для какой пенсии не будут применять понижающие коэффициенты
Пенсии указанных лиц выплачиваются без применения коэффициентов, предусматриваемых пунктом 1 постановления Кабмина от 3 января 2025 года "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! В постановлении речь идет именно о спецпенсиях, которые превышают максимальную пенсионную выплату, то есть – 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,
Коэффициенты не применяются для пенсий лиц, которые:
- принимали участие в АТО (или обеспечивали ее проведение, находясь непосредственно в районах проведения операции);
- осуществляли мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны;
- участвовали в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;
- принимали участие в мероприятиях для обеспечения обороны Украины и так далее.
Напомним! Максимальная пенсия сейчас составляет 23 610 гривен.