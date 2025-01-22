Для якої пенсії не будуть застосовувати понижуючі коефіцієнти

Пенсії вказаних осіб виплачуються без застосування коефіцієнтів, що передбачаються пунктом 1 постанови Кабміну від 3 січня 2025 року "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! У постанові йдеться саме про спецпенсії, які перевищують максимальну пенсійну виплату, тобто – 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,

Коефіцієнти не застосовуються для пенсій осіб, які:

брали участь в АТО (чи забезпечували її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення операції);

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони;

брали участь у відсічі і стримуванні збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях;

брали участь у заходах для забезпечення оборони України тощо.

Нагадаємо! Максимальна пенсія зараз складає 23 610 гривень.