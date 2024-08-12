На сколько увеличились объемы покупки валюты НБУ на прошлой неделе

Продажа валюты НБУ на прошлой неделе снизилась на 30%. Это значение уменьшилось до 541,2 миллиона долларов.

Что произошло на рынке валют

"Чистая" продажа валюты на межбанке на прошлой неделе достигла 540,9 миллиона долларов. Для сравнения, неделей ранее это значение составляло 767,7 миллиона долларов.

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Объем покупки валюты НБУ на прошлой неделе вырос до 0,25 миллиона долларов. Курс в этот период менялся так:

официальный курс доллара упал на 11 копеек – до 41,11 гривны за доллар с 41,22 гривны за доллар;

на наличном рынке доллар в среднем составлял 41,37 гривны.

Статистика регулятора свидетельствует о том, что сальдо между объемами покупки и продажи валюты населением в период с понедельника по четверг на прошлой неделе, расширилось. Оно увеличилось с 33,7 до 57 миллионов долларов.

В течение июля официальный курс гривны снизился всего на 57 копеек. При этом, в мае падение составляло аж 90 копеек.