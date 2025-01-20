Сколько надо потратить на покупку 500 долларов 20 января

На этой неделе доллар в Украине подешевел. Снижение курса произошло во всех секторах рынка.

Какой курс доллара в Украине сейчас

20 января НБУ установил курс доллара на уровне – 42,13 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Средний курс в украинских банках сейчас такой:

покупка происходит в среднем по 42 гривны за доллар;

продажа осуществляется в среднем по 42,60 гривны за доллар.

В обменниках валюта обменивается по такому среднему курсу:

покупка происходит в среднем по 42,62 гривны за доллар;

продажа – по 42,65 гривны за доллар.

Обратите внимание! Курс доллара на этой неделе будет снижаться, в частности, из-за уменьшения спроса.

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