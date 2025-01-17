17 января 2025, 22:00
За сколько можно купить 100, 200 и 500 долларов сегодня
Курс доллара в Украине остается стабильным. Происходят незначительные колебания, однако, НБУ продолжает контролировать ситуацию, не допуская весомых изменений.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По состоянию на 17 января, НБУ установил курс 42,17 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В банках средний курс такой:
- покупка осуществляется в среднем по 42,10 гривен за доллар в среднем 10 гривен за доллар;
- продажа происходит по среднему курсу – 42,65 гривны за доллар.
В обменниках обмен осуществляется по такому курсу:
- покупка происходит по среднему курсу – 42,57 гривны за доллар;
- а вот продажа – 42,62 гривны за доллар.
Во сколько обойдется покупка 100 долларов
- если покупать 100 долларов в банках, покупка обойдется в среднем за 4 265 гривен;
- покупка 100 долларов в обменниках і – ориентировочно 4 262 гривны.
Сколько нужно потратить на покупку 200 долларов
- чтобы купить 200 долларов в банках, нужно потратить примерно 8 530 гривен;
- для приобретения 200 долларов в обменниках – 8 524 гривен.
Какую сумму нужно потратить на покупку 500 долларов
- для того, чтобы купить 500 долларов в банке, нужно потратить в среднем 21 325 гривен;
- чтобы приобрести 500 долларов в обменнике необходимо будет потратить уже – 21 310 гривен.