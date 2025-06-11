11 июня, 10:27
Снова вырос: как изменился курс злотого в начале второй трети июня 2025
Основні тези
- 11 июня официальный курс злотого в Украине повысился до 11,17 гривны, что на 8 копеек больше, чем 10 июня.
- Курс злотого в банках и обменниках остается без изменений: покупка в банках - 10,80 гривны, продажа - 11,45 гривны; покупка в обменниках - 11,05 гривны, продажа - 11,15 гривны.
Курс злотого в Украине стабилен. Происходящие колебания сейчас почти неощутимы.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
11 июня, официальный курс злотого вырос и достиг – 11,17 гривны (+8 копеек, по сравнению с 10 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках такой:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 10 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
Не изменилась и ситуация в обменниках:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма сейчас нужна, чтобы купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 145 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 115 гривен.
Сколько можно выручить за 100 злотых
- за 100 злотых в банке можно получить ориентировочно – 1 080 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно обменять примерно на – 1 105 гривен.