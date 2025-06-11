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Экономика Новости экономики Снова вырос: как изменился курс злотого в начале второй трети июня 2025
11 июня, 10:27
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Снова вырос: как изменился курс злотого в начале второй трети июня 2025

Анастасия Зорик
Основні тези
  • 11 июня официальный курс злотого в Украине повысился до 11,17 гривны, что на 8 копеек больше, чем 10 июня.
  • Курс злотого в банках и обменниках остается без изменений: покупка в банках - 10,80 гривны, продажа - 11,45 гривны; покупка в обменниках - 11,05 гривны, продажа - 11,15 гривны.

Курс злотого в Украине стабилен. Происходящие колебания сейчас почти неощутимы.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

11 июня, официальный курс злотого вырос и достиг – 11,17 гривны (+8 копеек, по сравнению с 10 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках такой:

  • покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 10 июня);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

Не изменилась и ситуация в обменниках:

  • покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма сейчас нужна, чтобы купить 100 злотых

  • чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 145 гривен;
  • для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 115 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых

  • за 100 злотых в банке можно получить ориентировочно – 1 080 гривен;
  • в обменнике 100 злотых можно обменять примерно на – 1 105 гривен.