Изменения все же есть: что происходит с курсом злотого в середине июня

Курс злотого не претерпевал весомых изменений с начала июня. Те колебания, которые происходили, не были значительны и почти не ощущались.

Какой сейчас официальный курс злотого в Украине

В пятницу 13 июня, официальный курс злотого ощутимо вырос – до 11,27 гривны (+13 копеек, по сравнению с 12 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Изменился ли курс злотого в банках и обменниках

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках не изменился

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 12 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

Некоторые изменения ощутимы в обменниках, там средний курс:

покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сейчас

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно ориентировочно – 1 145 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 125 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых 13 июня