Как изменились пенсии украинцев с начала 2024 года
13 сентября 2024, 11:41Читати новину українською
Источник:ПФУ
В 2024 году пенсии украинцев выросли. Увеличению способствовало проведение мартовской индексации, перерасчет и предоставление специальных надбавок.
Как изменился размер пенсий украинцев
Только за первое полугодие 2024 года размер средней пенсии вырос на 8%. По состоянию на 1 июля он достиг 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров этот показатель – 6 216,20 гривен.
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Интересно! В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров. 60,6% из них женщины, 39,4% – мужчины.
Какие пенсии получают украинцы по состоянию на 1 июля:
- большая часть украинских пенсионеров – 26,14% имеет пенсию менее 3 тысяч гривен;
- 17,32% лиц имеют выплаты от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,59% пенсионеров получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,48% – более 10 тысяч гривен.