Изменится ли в Украине средняя зарплата в результате роста "минималки"
Источник:КМУ
В течение 2024 года в Украине будет дважды расти минимальная зарплата: сначала в январе, а затем в апреле. Согласно макропрогнозам Кабмина, это повлияет и на увеличение средней заработной платы.
Как изменится "минималка"
В госбюджете на 2024 год предусмотрено, что с 1 января изменятся прожиточные минимумы для разных категорий населения, а также минимальная зарплата. В январе вырастет с 6 700 гривен до 7 100 гривен.
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Второй раз минимальная зарплата повысится с 1 апреля — она будет составлять 8000 гривен. Также вырастет и минимальная почасовая ставка:
- С 1 января - до 42,6 гривны;
- С 1 апреля - до 48 гривен.
Рост "минималки", а также прожиточных минимумов повлияет на размер налогов и сборов, а еще — отразится на средней зарплате.
Прогнозируемая средняя зарплата
Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев значительно увеличится уже к 2026 году. Соответствующие расчеты были обнародованы в постановлении 1315.
Да, если в первое полугодие 2023 года средняя зарплата по Украине составляла 16,3 тысячи гривен, то в следующие три года она будет меняться так:
- в 2024 году - 21 809 гривен;
- в 2025 году - 25 732 гривен;
- в 2026 году - 30 260 гривен.
Кроме того, Кабмин прогнозирует уменьшение количества безработных:
- в 2024 году - до 18,7 миллиона человек;
- в 2025 году - до 17,7 миллиона человек;
- в 2026 году - до 15 миллионов человек.
Зарплаты госслужащим
Планируется увеличение зарплат работникам бюджетных учреждений и организаций. Должностные оклады работников будут определяться с учетом должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.Заметьте ! С 1 января 2024 года должностной оклад составит 3195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3600 гривен.
Также рекомендовано руководителям бюджетных учреждений в пределах имеющегося фонда заработной платы обеспечивать дифференциацию зарплат путем установления доплат, надбавок и премий работникам.