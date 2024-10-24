Минсоцполитики планирует введение накопительной пенсионной системе в 2026 году

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть нынешнее поколение "платит" выплаты пенсионерам через налоги.

Как будет происходить переход на новую пенсионную систему

Министр Оксана Жолнович рассказала, что Минсоцполитики уже подготовило законопроект о запуске второго уровня пенсионной системы. Реализация инициативы должна начаться с 2026 года.

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Жолнович уточнила, что для внедрения новой системы, нужно оптимизировать ЕСВ и НДФЛ. Речь идет не о повышении налогов, а об их распределении.

Так, например, 22% ЕСВ будут разделены так:

20% должно поступать в ПФУ;

2% – в накопительный фонд.

Заметьте! По этой схеме с НДФЛ будут минусовать 3%.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Это не критично в рамках всего государства, но будет направлено непосредственно на счет семье, что потом тоже вернется в ту же экономику, но не в виде налога, а в виде инвестиционного ресурса.

Жолнович отмечает, что несмотря на готовность к запуску в 2026 году, сроки могут корректироваться, ввиду продвижения законопроекта. В частности, речь идет о рассмотрении в ВРУ. Этот документ уже находится на обсуждении Минфина и международных партнеров.

Обратите внимание! В Минсоцполитики подготовили несколько законопроектов. Изменения будут касаться и действующей солидарной системы.