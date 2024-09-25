Размер выплат для военных изменился: какое решение принял Кабмин

Кабмин утвердил новый порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности лица. Граждане, имеющие право на эти средства, определены законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кто сможет получить такую помощь

В постановлении от 24 сентября 2024 года № 1090 отрегулировано в каких случаях выплачивается такая помощь. В частности, эти средства предоставляются лицам, что приобрели инвалидность.

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Помощь для таких лиц начисляется с даты, которая указана в справке, предоставляемой после медико-социальной экспертной комиссии. Также такая помощь предоставляется:

если лицо погибло или умерло помощь предоставляется с даты смерти, которая указана в справке;

в случае, когда гражданина признали без вести пропавшим – с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Как изменится размер денежной помощи

В случае смерти или гибели военного, выплаты получают члены его семьи. Размер этой помощи составляет 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц.

Обратите внимание! При расчетах используется прожиточный минимум на 1 января календарного года, когда защитник или защитница Украины умерли (погибли).

В 2024 году такой прожиточный минимум достиг 3 028 гривен. Соответственно, единовременная денежная помощь составляет 2 271 000 гривен.

Лица, получившие инвалидность, вследствие войны, имеют различные выплаты. На размер помощи влияет определенная группа:

для людей с инвалидностью I группы такая помощь составляет – 400 прожиточных минимумов – 1 211 200 гривен;

с инвалидностью II группы – 300 прожиточных минимумов – 984 000 гривен;

с инвалидностью III группы – 250 прожиточных минимумов – 757 000 гривен;

Обратите внимание! Для получения такой помощи нужно подать соответствующее заявление в Минветеранов.