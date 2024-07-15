Ситуация в энергосистеме улучшается: когда количество отключений света уменьшится
15 июля 2024, 11:24Читати новину українською
Источник:Денис Шмыгаль
Вследствие атак россиян, повреждена значительная часть энергосистема Украины. Некоторое оборудование не подлежит восстановлению. Однако отдельные энергетические предприятия все же, ремонтируются и вводятся в эксплуатацию.
Когда улучшится ситуация в энергетике
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в 20 числах июля ситуация в энергосистеме улучшится. Для этого энергетики продолжают проводить ремонтные работы, несмотря на все трудности.
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Отдельно чиновник обратил внимание на внедрение программ для поддержки населения.
Правительство имеет программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Речь идет и о солнечных панелях, и ветряки, и мини-ТЭЦ. Даем гранты и льготные кредиты.
Также Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема продолжает децентрализоваться.Напомним! Именно децентрализация поможет украинцам иметь стабильное электроснабжение. Ведь, в таком случае, вывод из строя части оборудования, не станет причиной общего дефицита.