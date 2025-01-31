Топливо будет дорожать быстрее: какие цены прогнозирует НБУ в 2025 году

Накопленные запасы топлива в конце 2024 года помогут временно сдержать рост его стоимости в первые месяцы 2025 года. Впрочем, потом цены начнут расти, причем, быстрее, чем в прошлом году.

Как меняются цены на топливо

Темп роста цен на топливо в 2025 году ускорится на 13%, что обусловлено запланированным повышением акцизов, передает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

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Такая динамика дополнительно будет влиять на себестоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В то же время дальнейшее снижение мировых цен на нефть может смягчить влияние акцизной нагрузки, что будет способствовать замедлению темпов подорожания топлива в среднесрочной перспективе.

Интересно! В IV квартале 2024 года наблюдалось замедление темпов роста цен на топливо. В декабре подорожание составило 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как в сентябре оно составляло 6%.

Почему цены на топливо выросли

Главная причина роста цен – повышение акцизов в сентябре, что больше всего повлияло на стоимость сжиженного газа.

Дополнительные факторы подорожания сжиженного газа:

рост стоимости сырья;

повышенный спрос в Европе;

эмбарго на импорт российских нефтепродуктов (вступило в силу 20 декабря);

мировые цены на нефть в основном снижались, что вместе со сдержанным спросом и накопленными запасами топлива помогло ограничить подорожание бензина и дизеля;

запасы топлива были сформированы оптовыми импортерами и сетями АЗС еще до первого этапа повышения акцизов.

Что еще повлияло на стоимость топлива

Кроме стоимости сырья и курсовой динамики, цены на топливо также зависят от налоговых изменений и конкурентных стратегий на рынке. В конце 2024 активизировался импорт топлива, поскольку трейдеры накапливали запасы перед очередным повышением акцизов, которое запланировано на начало 2025 года.

Обратите внимание! Этот фактор поможет временно сдержать подорожание топлива в первые месяцы года. Однако, как отмечает Национальный банк, эффект будет краткосрочным, и в дальнейшем повышенные акцизы могут вызвать ускорение роста цен.