В начале 2025 года в Украине может вырасти инфляция

В начале этого года в Украине может вырасти инфляция. На это повлияет много факторов, в частности, более низкий урожай.

Как изменится уровень инфляции в Украине

Также на рост инфляции повлияет давление от бизнеса из-за оплаты труда и энергообеспечения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! На уровень инфляции в начале 2025 года будет влиять и ослабление обменного курса гривны.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ – 5% на горизонте политики,

– говорится в сообщении НБУ.

Инфляция будет снижаться из-за:

роста объемов урожая;

снижения фискального дефицита;

меры от НБУ относительно процентной и валютно-курсовой политики;

умеренности внешнего ценового давления;

улучшения энергетической ситуации в стране.

Заметьте! Прогноз инфляции на 2025 – 2027 годы планируют обнародовать 23 января 2025 года. Именно тогда НБУ проведет пресс-брифинг.