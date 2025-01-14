В начале 2025 года в Украине может вырасти инфляция
В начале этого года в Украине может вырасти инфляция. На это повлияет много факторов, в частности, более низкий урожай.
Как изменится уровень инфляции в Украине
Также на рост инфляции повлияет давление от бизнеса из-за оплаты труда и энергообеспечения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Обратите внимание! На уровень инфляции в начале 2025 года будет влиять и ослабление обменного курса гривны.
В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ – 5% на горизонте политики,
– говорится в сообщении НБУ.
Инфляция будет снижаться из-за:
- роста объемов урожая;
- снижения фискального дефицита;
- меры от НБУ относительно процентной и валютно-курсовой политики;
- умеренности внешнего ценового давления;
- улучшения энергетической ситуации в стране.
Заметьте! Прогноз инфляции на 2025 – 2027 годы планируют обнародовать 23 января 2025 года. Именно тогда НБУ проведет пресс-брифинг.