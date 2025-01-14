Як зміниться рівень інфляції в Україні

Також на зростання інфляції вплине тиск від бізнесу через оплату праці та енергозабезпечення, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! На рівень інфляції на початку 2025 впливатиме і послаблення обмінного курсу гривні.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Інфляція знижуватиметься через:

зростання обсягів врожаю;

зниження фіскального дефіциту;

заходи від НБУ стосовно процентної та валютно-курсової політики;

помірність зовнішнього цінового тиску;

покращення енергетичної ситуації в країні.

Зауважте! Прогноз інфляції на 2025 – 2027 роки планують оприлюднити 23 січня 2025 року. Саме тоді НБУ проведе пресбрифінг.