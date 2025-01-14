Як зміниться рівень інфляції в Україні
Також на зростання інфляції вплине тиск від бізнесу через оплату праці та енергозабезпечення, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Зверніть увагу! На рівень інфляції на початку 2025 впливатиме і послаблення обмінного курсу гривні.
Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики,
– йдеться в повідомленні НБУ.
Інфляція знижуватиметься через:
- зростання обсягів врожаю;
- зниження фіскального дефіциту;
- заходи від НБУ стосовно процентної та валютно-курсової політики;
- помірність зовнішнього цінового тиску;
- покращення енергетичної ситуації в країні.
Зауважте! Прогноз інфляції на 2025 – 2027 роки планують оприлюднити 23 січня 2025 року. Саме тоді НБУ проведе пресбрифінг.