Если в квартире есть бойлер: как сэкономить свет

Среди украинцев очень популярным оказалось использование бойлера, однако с повышением цен на электроэнергию возникает вопрос, как сэкономить на его использовании. Эксперты дали советы.

Как экономить свет с бойлером

В среднем семья из трех человек использует до 200 киловатт-часов в месяц, поэтому вопрос об экономии в связи с повышением тарифов стоит достаточно остро.

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Например, если вы пока выбираете себе бойлер, обратите внимание на объем. На семью из 2 – 3 человек оптимальным вариантом будет прибор с емкостью – 50 – 60 литров. Также класс эффективности должен быть А/А+ и выше.

Чтобы экономно пользоваться бойлером надо:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;

при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.

Надо ли выключать бойлер из розетки

Если бойлер в квартире более современный, то выключать его из розетки нет смысла, потому что на новый нагрев воды уйдет больше электричества чем на поддержание постоянной температуры.

Почти вся электроэнергия уходит на нагрев новой холодной воды. Во время режима ожидания, современные водонагреватели имеют хорошую теплоизоляцию, поэтому держат температуру очень хорошо.

Соответственно и на ночь выключать прибор не нужно, потому что утром все равно придется его включить и ждать пока вода нагреется, что приведет к расходу электричества. Экономия будет заметна только в случае, если бойлер используют нерегулярно, например, только во время перебоев с горячим водоснабжением.

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме.