Энергоатом экстренно подключил энергоблок одной из АЭС

Энергоатом подключил энергоблок одной из АЭС к украинской энергосети. Подключение произошло на 12 дней раньше, чем планировалось.

Что известно об этом подключении

Специалисты Энергоатома смогли подключить энергоблок раньше положенного срока, благодаря быстрому окончанию ремонта. Сейчас идет набор мощности блока.

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Петр Котин Руководитель Энергоатома Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода.

Котин отметил что ремонтная кампания завершается. Как уточняет руководитель Энергоатома, к началу осенне-зимнего сезона будут готовы все 9 блоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Обратите внимание! Когда указанный блок выйдет на полную мощность, энергосистема Украины получит 1 тысячу мегаватт мощности дополнительно.