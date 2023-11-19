"Укрэнерго" по уши в долгах: почему механизм ВСО не работает

Население получает электроэнергию по фиксированной цене в результате возложения специальных обязанностей на производителя государством. Впрочем, из-за этого "Укрэнерго" топится в долгах, а погасить их нечем.

Проблемы на энергорынке

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Борис Кушнирук рассказал, что одной из проблем пройти зимний период, кроме того, что Россия постарается снова обстреливать энергосистему Украины, может стать еще и задолженность производителей электроэнергии для обеспечения устойчивой работы генерации.

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По словам эксперта, на середину ноября долги на украинском энергорынке составляют более 60 миллиардов гривен.

Также Кушнирук отмечает, что нерешение этой проблемы создает угрозу на конгрегацию проблем. Особенно для зеленых поколений, ТЭС и ТЭЦ.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Ситуация такова: им нужны оборотные средства для закупки всего, что связано с хозяйственной деятельностью, а с ними полностью не рассчитываются. Я упоминал постановление правительства о том, что должны найти механизм компенсации за ВСО.

Что такое ВСО Это возложение специальных обязанностей по поставке электроэнергии населению по фиксированной цене. Речь идет о том, что правительство возлагает эти спецобязательства на производителя, если нерыночные цены опасны для уязвимых слоев населения.

Перспектив на уменьшение долгов не видно

На сегодня крупнейший производитель электроэнергии в Украине "Энергоатом" уже вышел на четкий график расчетов за услугу с обеспечением доступных цен на электроэнергию для населения.

Из открытых источников известно, что атомная генерация на 100% осуществляет текущие выплаты, а также закрывает задолженности прошлых периодов. Впрочем, есть часть долга около 17 миллиардов гривен, которую компания не может выплатить. Речь идет об убытках из-за оккупации Запорожской АЭС в 2022 году. Она давала "Энергоатому" 40% доходов.

Самая большая проблема касается именно "Укрэнерго". Компания сейчас может покрывать едва 50% своих обязательств.

Долги перед зелеными производителями превышают 31 миллиард гривен. Кроме того, по результатам проверки Государственной аудиторской службы за последние годы "Укрэнерго" прямо или косвенно потеряло 68 миллиардов гривен.

Можно ли решить проблему

Еще в 2019 году Кабмин обязал Минфин определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возложены специальные обязанности по поставке электроэнергии населению по фиксированной цене (ВСО).

Но у Минфина средств на это нет. И он просто саботирует любое рассмотрение этого вопроса, ведь в таком случае нужно находить средства для компенсации,

– замечает Кушнирук.

Соответственно, долг не только продолжает висеть, но и растет каждый раз. То есть если сама энергия часть долгов покрывает, то у энергорынка нет такой возможности. Все из-за системы балансов, которая связана с тем, что в Украине построена модель, предусматривающая, что государство должно компенсировать выполнение ВСО.

Как объясняет Кушнирук, повышение стоимости на электроэнергию для населения лишь частично решит вопрос. Определенное монопольное положение в самом сегменте находится в ДТЭК. Они позволили поднять цену, и этот разрыв на рынке между формальными ценами и затратами с одной стороны и тем, что они получают от потребителей, растет.

Если установлено ВСО и есть фиксированная цена для населения, то в этом случае должен быть четкий механизм не допускать наращивания. Ведь кто-то же потом должен средствами его закрывать,

– говорит он.

На самом деле, разницу должно покрывать Министерство финансов, а ведомство никакого решения не принимает. Соответственно, сам факт механизма ВСО является фактом наращивания долга.