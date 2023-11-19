Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що однією із проблем пройти зимовий період, окрім того, що Росія намагатиметься знову обстрілювати енергосистему України, може стати ще й заборгованість виробників електроенергії для забезпечення сталої роботи генерації.

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Також Кушнірук зауважує, нерозв'язання цієї проблеми створює загрозу на згромаджування проблем. Особливо для зелених генерацій, ТЕС та ТЕЦ.

Борис Кушнірук

Економічний експерт

Ситуація така: їм потрібні оборотні кошти для закупівлі всього, що пов'язане з господарською діяльністю, а з ними повністю не розраховуються. Я згадував постанову уряду про те, що мають знайти механізм компенсації за ПСО.

Що таке ПСО

Це покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії населенню за фіксованою ціною. Йдеться про те, що уряд покладає ці спецзобов`язання на виробника, якщо неринкові ціни небезпечні для вразливих верств населення.

На сьогодні найбільший виробник електроенергії в Україні "Енергоатом" вже вийшов на чіткий графік розрахунків за послугу із забезпеченням доступних цін на електроенергію для населення.

  • Відтак з відкритих джерел відомо, що атомна генерація на 100% здійснює поточні виплати, а також закриває заборгованості минулих періодів. Втім є частина боргу у близько 17 мільярдів гривень, яку компанія не може виплатити. Йдеться про збитки через окупацію Запорізької АЕС у 2022 році. Вона давала "Енергоатому" 40% доходів.

Найбільша проблема стосується саме "Укренерго". Компанія зараз може покривати ледве 50% своїх зобов'язань.

  • Борги перед зеленими виробниками перевищують 31 мільярд гривень. Крім того, за результатами перевірки Державної аудиторської служби за останні роки "Укренерго" прямо чи непрямо втратило 68 мільярдів гривень.

Ще у 2019 році Кабмін зобов'язав Мінфін визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки з постачання електроенергії населенню за фіксованою ціною (ПСО).

Але у Мінфіну кошту на це немає. І він просто саботує будь-який розгляд цього питання, адже у такому разі потрібно знаходити кошти для компенсації,
– зауважує Кушнірук.

Відповідно борг не тільки продовжує висіти, але й зростає щоразу. Тобто якщо сама енергія частину боргів покриває, то енергоринок не має такої можливості. Все через систему балансів, яка пов'язана з тим, що в Україні побудована модель, яка передбачає, що держава має компенсувати виконання ПСО.

Як пояснює Кушнірук підвищення вартості на електроенергію для населення лише частково розв'яже питання. Певне монопольне становище в самому сегменті знаходиться у ДТЕК. Вони дозволили підняти ціну, і цей розрив на ринку між формальними цінами й витратами з одного боку і тим, що вони отримують від споживачів, зростає.

Якщо встановлене ПСО і є фіксована ціна для населення, то у цьому випадку має бути чіткий механізм як не допускати нарощення. Бо ж хтось потім має коштом його закривати,
– каже він.

Насправді різницю має покривати Міністерство фінансів, а відомство ніякого рішення не ухвалює. Відповідно, сам факт механізму ПСО є фактом нарощення боргу.