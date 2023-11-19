Во время разговора с 24 Каналом эксперт Борис Кушнирук рассказал, что одной из проблем пройти зимний период, кроме того, что Россия постарается снова обстреливать энергосистему Украины, может стать еще и задолженность производителей электроэнергии для обеспечения устойчивой работы генерации.

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Также Кушнирук отмечает, что нерешение этой проблемы создает угрозу на конгрегацию проблем. Особенно для зеленых поколений, ТЭС и ТЭЦ.

Борис Кушнирук

Экономический эксперт

Ситуация такова: им нужны оборотные средства для закупки всего, что связано с хозяйственной деятельностью, а с ними полностью не рассчитываются. Я упоминал постановление правительства о том, что должны найти механизм компенсации за ВСО.

Что такое ВСО

Это возложение специальных обязанностей по поставке электроэнергии населению по фиксированной цене. Речь идет о том, что правительство возлагает эти спецобязательства на производителя, если нерыночные цены опасны для уязвимых слоев населения.

На сегодня крупнейший производитель электроэнергии в Украине "Энергоатом" уже вышел на четкий график расчетов за услугу с обеспечением доступных цен на электроэнергию для населения.

  • Из открытых источников известно, что атомная генерация на 100% осуществляет текущие выплаты, а также закрывает задолженности прошлых периодов. Впрочем, есть часть долга около 17 миллиардов гривен, которую компания не может выплатить. Речь идет об убытках из-за оккупации Запорожской АЭС в 2022 году. Она давала "Энергоатому" 40% доходов.

Самая большая проблема касается именно "Укрэнерго". Компания сейчас может покрывать едва 50% своих обязательств.

  • Долги перед зелеными производителями превышают 31 миллиард гривен. Кроме того, по результатам проверки Государственной аудиторской службы за последние годы "Укрэнерго" прямо или косвенно потеряло 68 миллиардов гривен.

Еще в 2019 году Кабмин обязал Минфин определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возложены специальные обязанности по поставке электроэнергии населению по фиксированной цене (ВСО).

Но у Минфина средств на это нет. И он просто саботирует любое рассмотрение этого вопроса, ведь в таком случае нужно находить средства для компенсации,
– замечает Кушнирук.

Соответственно, долг не только продолжает висеть, но и растет каждый раз. То есть если сама энергия часть долгов покрывает, то у энергорынка нет такой возможности. Все из-за системы балансов, которая связана с тем, что в Украине построена модель, предусматривающая, что государство должно компенсировать выполнение ВСО.

Как объясняет Кушнирук, повышение стоимости на электроэнергию для населения лишь частично решит вопрос. Определенное монопольное положение в самом сегменте находится в ДТЭК. Они позволили поднять цену, и этот разрыв на рынке между формальными ценами и затратами с одной стороны и тем, что они получают от потребителей, растет.

Если установлено ВСО и есть фиксированная цена для населения, то в этом случае должен быть четкий механизм не допускать наращивания. Ведь кто-то же потом должен средствами его закрывать,
– говорит он.

На самом деле, разницу должно покрывать Министерство финансов, а ведомство никакого решения не принимает. Соответственно, сам факт механизма ВСО является фактом наращивания долга.