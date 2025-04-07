Представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякун прокомментировал последствия введения пошлин Трампа. По его словам, из-за новых тарифов США произошло ощутимое падение на американских рынках.

К чему Китай призвал США

Цзякун назвал торговую политику США неоправданной, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Китая.

Читайте также Где в Украине чаще всего требуют взятки

Го Цзякун Спикер китайского внешнеполитического ведомства Рынок сказал свое слово. Торгово-тарифная война, которую США начали против всего мира, является неспровоцированной и неоправданной.

Представитель МИД Китая также сказал, что США должны прекратить делать "неправильные вещи". По мнению Цзякуна, решить все разногласия с партнерами американское правительство может, благодаря равноправным консультациям.



Какое падение произошло на американском рынке 5 апреля / Фото Facebook Го Цзякуна

Напомним! 4 апреля Китай ответил на пошлины Трампа. По решению китайского правительства, теперь тарифы на весь американский импорт достигли 34%. Нововведения вступят в силу с 10 апреля.