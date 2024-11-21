Китайские банки начали блокировать переводы россиян, которые осуществляются из других стран

Банки Китая усилили проверку некоторых платежей. Речь идет о переводах средств из Индии, ОАЭ и Гонконга.

С чем связана реакция китайских банков

Как сообщают российские СМИ, банки Китая активно проверяют платежи с целью выявить переводы, поступающие от россиян.

Читайте также Ни образование, ни здоровье: Россия потратит рекордные деньги на оборону, а не на своих граждан

Напомним! Ранее усиленные проверки переводов проводились в отношении платежей, проходивших через Турцию и страны СНГ.

Китайские кредитные организации подробно анализируют отгрузочные документы. Контролеры в первую очередь обращают внимание на:

то, куда идет товар;

кто является получателем продукции;

цель доставки товара.

Стало известно, что китайские банки требуют, чтобы товар отгружался в ту страну, откуда за него поступила оплата.

Заметьте! Вероятно, такая политика китайских банков связана с попыткой избежать вторичных санкций от США. Эта угроза для КНР действительно существует. Об этом свидетельствуют заявления новоизбранного президента США – Трампа, относительно будущей торговой политики страны.