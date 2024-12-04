Праздник приближается: где купить новогоднюю елку, сколько стоит и где в Украине они самые дешевые
Через несколько недель Украина будет праздновать один из самых больших христианских праздников – Рождество. Кроме того, в зимний период праздников входит еще и Новый год. Украинцы традиционно уже начинают готовиться к грядущим праздникам. Поэтому одним из главных атрибутов этих праздников является елка.
Сколько будет стоить живая елка на праздники
Журналисты 24 Канала проанализировали цены на елки в регионах Украины и определили, сколько в этом году придется заплатить за один из атрибутов зимних праздников.
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В местах продажи елок стоимость елки, которую можно было бы поставить в квартиру или дом на праздники, достигает от 500 до 4 000 гривен.
- Маленькая плетеная елка обойдется в 500 гривен,
- По почти такой же цене украинская елка из Карпат (не пышная) – от 500 до 700 гривен,
- Елки не плетеные до 1 метра достигают также до 500 гривен,
- Маленькая датская елка стоит аж 2 000 – 2 700 гривен
В то же время большие елки, более чем 2 метра, будут стоить значительно больше:
- Пышная датская елка, которую везут из-за границы, – 3 700 гривен,
- Сербская елка с короткими иглами – 2 000 – 3 000 гривен.
Где можно купить елку в Киеве
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, с 5 декабря в столице заработают официальные елочные ярмарки. Поэтому киевляне смогут приобрести новогодние деревья до 31 декабря этого года. Перечень локаций можно найти здесь.
В пресс-службе ГП "Леса Украины" говорится о том, что нынешние цены на елки остались неизменными по сравнению с прошлым годом – в среднем 135 гривен за метр дерева.
У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом,
– добавляют в "Лесах Украины".
Елки в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях
В то же время в Центральном лесном офисе заявили, что цены на самые популярные размеры праздничных деревьев достигают не более 330 гривен:
Сосна (1,5 – 2 метра) – от 156 гривен до 308 гривен (с НДС),
- Ель (1,5 – 2 метра) – от 180 гривен до 330 гривен (с НДС).
Что интересно, при реализации на дерево крепят бирку со штрих-кодом, которая свидетельствует о легальности заготовки и продажи. Проверить елку можно на сервисе open.ukrforest.com, введя номер бирки.
Интересно! Лесоводы ГП "Леса Украины" в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях подготовили к праздничному сезону более 26 тысяч рождественских деревьев. Адреса и контакты рождественских ярмарок по Украине можно найти по ссылке.
Что вырастили на Буковине, в Тернопольской и Хмельницкой областях
Елочная кампания в филиалах Подольского лесного офиса реализует в этом году 20 тысяч елок, из которых почти 9 тысяч елок и сосен лесоводы бережно вырастили на специальных плантациях, а остальные 11 тысяч – заготовлено во время рубок формирования и оздоровления лесов.
Приобретя официально заготовленное дерево, вы не только получаете качественную продукцию, но и поддерживаете экономику страны. Средства от продажи таких елок направляются на развитие лесного хозяйства и наполнение местного и государственного бюджетов,
– объясняют там.
- Ель стоит от 120 до 190 гривен за метр (с НДС),
- Сосна – от 120 до 170 гривен за метр (с НДС).
Заметьте, что в соответствии с ценами праздничное дерево на праздники в 1,5 метра обойдется где-то в 180 – 280 гривен. А красавица высотой в 3 метра обойдется от 360 до почти 600 гривен.
Деревья для жителей Полтавской и Харьковской областей
Филиалы Слобожанского лесного офиса предлагают жителям Полтавской и Харьковской областей хвойные праздничные деревца.
Мы понимаем, что в условиях войны актуальность праздничной елки теряется, но все же, лесоводы готовы удовлетворить потребности тех, кто решит порадовать свою семью и поставить хвойную красавицу дома. Наши лесничества имеют достаточно рождественских сосен, поэтому все желающие могут приобрести их в наших лесничествах,
– пишут в Слобожанском офисе.
Цена каждой елки зависит от высоты, стоимость которых составляет:
- за сосну обыкновенную до 1 метра – 96 – 123 гривны,
- за сосну обыкновенную от 1 до 2 метров – 124 – 160 гривен,
- за сосну обыкновенную от 2 до 3 метров – 180 – 240 гривен,
- за сосну крымскую до 1 метра – 168 гривен,
- за сосну крымскую от 1 до 2 метров – 252 гривны,
- за сосну крымскую от 2 до 3 метров – 360 гривен.
В какую цену искусственные елки
На сайте известного украинского маркетплейса Rozetka стоимость искусственных елок существенно отличается от стоимости живых елок. Поэтому за 1,5 метра искусственного дерева придется отдать иногда больше чем 1 000 гривен.
- Например, зеленая литая елка "Лапландская" (1,5 метра) будет стоить чуть больше, чем 3 000 гривен,
- В то же время обычную буковинскую елку (1,5 метра) можно купить за почти 1 000 гривен,
- За 1,8 метра голубой литой елки придется отдать аж более 4 000 гривен,
- Искусственная елка "Карпатская" 3 метра – 4 428 гривен.
В крупнейшем непродуктовом ритейлере Украины "Эпицентре" елку, размером 1,5 и 2 метра, можно купить ориентировочно от 1 000 гривен и более.
- Штучну литую елку 1,5 метра, заснеженную и с подставкой, можно купить за более чем 2 тысячи гривен,
- А елку с мягкой и короткой иглой на подставке, размером 2 метра, – за 1 600 гривен,
- Елка с заснеженными кончиками, размером 1,5 метра, стоит почти 1 100 гривен.
На маркетплейсе Prom цены на праздничные деревья не отличаются от двух предыдущих, а литые елки остаются дороже.
- Зеленая литая елка "Элитная" 1,5 метра будет стоить почти 2 600 тысячи гривен,
- В то же время обычная искусственная елка, размером в 2 метра – всего 1 400 гривен,
- Пышная елка зеленого цвета, размер 3 метра – 3 300 гривен,
- Самой дорогой оказалась елка литая и заснеженная 2,3 метра – более 7 000 гривен.