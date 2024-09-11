"Лукойл" хочет возобновить поставки нефти в Словакию и Венгрию в октябре

Российский "Лукойл" планирует продолжить поставлять нефть в Словакию и Венгрию. Для транспортировки будут использовать трубопровод "Дружба".

Почему "Лукойл" решил возобновить поставки

"Лукойл" принял решение о возобновлении поставок после заявления венгерской организации MOL. Начало транспортировки сырья запланировано на октябрь, впрочем, некоторые источники указывают на то, что значительный объем нефти прокачают уже в сентябре.

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Напомним! Венгерская компания MOL заявила, что заключила соглашения о транспортировке нефти через белорусскую и украинскую территорию.

Компания MOL также подписала договор с "Лукойлом". Все соглашения вступили в силу в понедельник.

Как будет происходить транспортировка нефти

По плану, MOL будет покупать российскую нефть на белорусско-украинской границе. Отдельно венгерская компания будет платить стоимость транзита этого сырья через территорию Украины.

Обратите внимание! Ранее транзит оплачивала Россия.

Какое количество сырья может быть транспортировано через трубопровод "Дружба" в сентябре: