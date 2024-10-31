Достаточный объем внешней поддержки поможет обеспечить устойчивость валютного рынка

Партнеры продолжают активно поддерживать Украину. Именно своевременное поступление внешнего финансирования может помочь НБУ удержать стабильность на валютном рынке.

Сможет ли НБУ стабилизировать валютный рынок Украины

Благодаря поддержке партнеров, регулятор сможет удерживать надлежащий уровень международных резервов. Именно это будет способствовать устойчивости валютного рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Прогнозные объемы международных резервов были пересмотрены и повышены до такого уровня:

43,6 миллиарда долларов – по итогам 2024 года;

– по итогам 2024 года; 41 миллиарда долларов – 2025 года.

Будет ли Украина получать достаточный уровень международной поддержки

До конца 2024 года Украина должна получить внешние поступления в размере более 15 миллиардов долларов. Значительная поддержка от партнеров ожидается и в следующем году. Продолжаются переговоры о предоставлении Украине безвозвратного займа, который должен компенсироваться доходами от замороженных российских активов.

Международная поддержка Украины будет оставаться существенной. Учитывая ожидаемые поступления, НБУ улучшил предположение о внешней финансовой помощи на 2024 – 2026 годы. Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 миллиарда долларов, а в следующем – 38,4 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! При сохранении достаточного уровня внешней поддержки и значительными внутренними рыночными привлечениями, правительство и в дальнейшем сможет покрывать бюджетный дефицит. При этом, прибегать к эмиссионному финансированию не придется.