На каком уровне учетная ставка
Как сообщил 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, учетная ставка с 1 ноября составит 13%.
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Правление решило сохранить ставку на уровне 13%.Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.
Кроме того, Пышный добавил, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла. Это происходило несколько быстрее, чем прогнозировалось.
В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре,
– рассказал глава НБУ.