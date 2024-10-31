На каком уровне учетная ставка

Как сообщил 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, учетная ставка с 1 ноября составит 13%.

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Напоминаем! В июне уровень ставки был понижен с 13,5% до 13%. В то же время в июле НБУ сохранил учетную ставку на этом же уровне, как и в сентябре.

Андрей Пышный Глава Нацбанка Правление решило сохранить ставку на уровне 13%.Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

Кроме того, Пышный добавил, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла. Это происходило несколько быстрее, чем прогнозировалось.

В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре,

– рассказал глава НБУ.

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть, если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся более дорогими.

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